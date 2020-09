L'US San Salvo cambia allenatore: il nuovo tecnico è Roberto Antonaci

Fumata bianca in casa biancazzurra! Dopo qualche gg di dovuta riflessione, il nome del prossimo tecnico biancazzurro è una vecchia bandiera/conoscenza Sansalvese, mister Roberto Antonaci, che da domani sarà alla guida tecnica per un campionato di vertice. La stessa società nel presentare il nuovo allenatore, ringrazia caldamente il lavoro svolto nel ultimo mese da mister Gianni Borrelli per la dedizione del suo lavoro.