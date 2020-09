L'imprenditore sansalvese Leonardo Mastrangelo eletto consigliere della Sezione Ambiente di Confindustria Chieti Pescara

Si sono svolte nella giornata di mercoledì 23 settembre le elezioni della Sezione Ambiente di Confindustria Chieti Pescara, che ha visto l'elezione a presidente di Riccardo D’Alessandro della Galeno Engineering e nel consiglio di Sezione, il sansalvese Leonardo Mastrangelo amministratore unico della Ecologica Valtrigno.

"Confindustria guarda da sempre con attenzione al rispetto dell’ambiente e quindi delle regole preposte. Gli obiettivi sono la riconversione energetica, l'efficientamento, il riciclo e recupero dei rifiuti, temi sempre più emergenti nella lotta globale ai cambiamenti climatici. L’Italia può ambire ad un ruolo politico di primo piano in questo processo, grazie all’ottima performance in termini di sostenibilità ambientale, che la colloca in cima alla classifica dei paesi europei più virtuosi. In rapporto al Pil, le emissioni di gas serra risultano infatti del 21 per cento più basse della media UE, il consumo di materia prima del 36 per cento inferiore e il consumo di energia addirittura del 57 per cento. Nel riciclo e recupero, il nostro Paese eccelle con un 83% davanti anche a Germania e alla medie UE che si attesta a poco più del 53%. Tutto questo denota una cultura industriale avanzata, con casi di eccellenza anche in Abruzzo, che mira a mettere a terra le migliori tecnologie per realizzare una vera economia circolare", - scrive l'ente in una nota rilasciata alla stampa.

"Sono felice ed onorato di questa elezione, - dichiara Mastrangelo - un ruolo che mi sprona a far sempre di più per la salvaguardia dell'ambiente, facendo sempre più attenzione al delicato equilibrio che c'è tra sviluppo e tutela ambientale. Da anni lavoriamo per la crescita di valori quali la cura dell'ambiente e la sua salvaguardia, attraverso il giusto riciclo e smaltimento dei rifiuti, collaborando con le scuole, le aziende, le amministrazioni comunali".