Giornate europee del Patrimonio 2020. Nel fine settimana appuntamenti anche a Vasto

Le Giornate Europee del Patrimonio sono ogni anno un appuntamento di condivisione del patrimonio culturale comune e di consapevolezza del valore della cultura per la vita di ogni cittadino e per la crescita della comunità sociale.

Si tratta dell'evento culturale partecipativo di maggiore portata in Europa. L'iniziativa è stata lanciata nel 1981 dal Consiglio d'Europa e nel 1999 è diventata un'azione comune in collaborazione con l'Unione europea.

Un appuntamento ormai fisso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario .

Quest’anno lo slogan prescelto è “Imparare per la vita”, una riflessione sull’importanza del sapere tradizionale trasmesso nella moderna società.

Tre le iniziative a Vasto.

I Musei civici di Palazzo d’Avalos aderiscono all’iniziativa con l’apertura straordinaria sabato 26 settembre dalle 21:00 alle 24:00 al costo simbolico di 1€ e domenica 27 con due tour guidati alle 17.30 e alle 18.30.

