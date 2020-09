Gennaro Luciano sul nuovo polo scolastico: "risolvere il problema dei parcheggi"

“A pochi giorni dalla riapertura delle scuole e in particolare del nuovo Polo Scolastico di via Melvin Jones, invito e sollecito l’Amministrazione Comunale a provvedere quanto prima alla realizzazione di ulteriori parcheggi nonché di marciapiedi in entrambi i lati della carreggiata lungo l’intero tratto viario di via Melvin Jones”. A dichiararlo è il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Gennaro Luciano che interviene a seguito di quotidiani sopralluoghi e a seguito anche delle numerose richieste e segnalazioni da parte dei genitori che accompagnano o vanno a riprendere i loro bambini a scuola.

“Nessuna critica all’operato”, sottolinea Luciano, “ma solo una proposta affinché si dia maggiore sicurezza e completezza ad un’opera bella, innovativa e tecnologica, ma che pecca di servizi importanti e necessari quali i marciapiedi e i parcheggi. Quelli esistenti sono pochi e ciò costringe molti genitori a parcheggiare lungo la strada riducendo vistosamente entrambe le corsie di marcia con conseguenti rallentamenti e imbuti”.

Perplessità in merito alla collocazione del nuovo Polo Scolastico e ai “problemi” tecnici non ricadenti sulla struttura, ma all’esterno di essa, erano stati sollevati anche in Consiglio Comunale proprio dal Capogruppo del Pd, Gennaro Luciano e che aveva trovato consenso e appoggio da parte degli altri consiglieri di opposizione.

"Come Capogruppo del Pd e certamente anche i consiglieri di opposizione - conclude Luciano - siamo pronti a metterci a disposizione dell'Amministrazione Comunale per trovare idee e risorse nel Bilancio comunale affinché si completi l’opera che garantisca sicurezza e maggiore fluidità viaria”.