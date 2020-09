Sono arrivate le cicogne a San Salvo. Poco fa sul campo della pista di Atletica in via Ripalta

Giungono segnalazioni in più punti della citta di uno stormo di cicogne a San Salvo. Nel primo pomerggio circa 12 esemplari sono stati avvistati nel campo della pista di atletica “Pietro Mennea” di via Ripalta.

Animali tranquilli, avranno sicuramente approfittato della calma trovata nel campo ancora chiuso al pubblico.

Questi uccelli sono piuttosto rari da vedere in zona. Sono migratori e pertanto è probabile che San Salvo sia sulla rotta del loro spostamento verso l’emisfero australe. Infatti, mentre in primavera percorrono numerosi chilometri per raggiungere le campagne attorno alle città dell’est Europa per deporre le uova, in autunno svernano in alcune zone dell’Africa.

Eleganti, maestosi, con lunghe zampe e dal bianco piumaggio, questi uccelli per lungo tempo sono stati assenti in Italia. Si hanno testimonianze di cicogne nell’antica Roma ma nel XV secolo sparirono per tornare solo nel secondo dopoguerra a nidificare nelle zone del nord Italia.

Sono legati alla cicogna molti miti e per diverse popolazioni era considerato un animale sacro. Ad esempio, nell’antica Grecia chi venisse sorpreso a ucciderne una, veniva messo a morte. Anche gli Egizi avevano a cuore questo bellissimo uccello, erigendolo a protettore degli anziani.

Generalmente la cicogna è il simbolo di purezza, castità, fedeltà e inizio di una nuova vita, nonché dell’amore tra figli e genitori.

Un’altra curiosità: le cicogne bianche sono monogame, restano quindi insieme al proprio partner per tutta la vita e ogni anno tornano verso lo stesso nido per deporre le uova.

Che siate di buon auspicio per San Salvo, benvenute cicogne!