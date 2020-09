Dopo ore di ricerche, è stato rinvenuto anche il secondo uomo disperso nel mare di San Salvo ieri pomeriggio.

Purtroppo il corpo è stato ritrovato privo di vita. Si tratta di un autotrasportatore ucraino di 41 anni.

Notizie positive per il suo collega ritrovato ieri, trasportato all'Ospedale Santo Spirito di Pescara è in via di miglioramento.