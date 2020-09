A Campomarino "clean saturday". Volontari raccolgono 20 sacchi di rifiuti

Oltre 20 i sacchi di rifiuti raccolti ieri a Campomarino da volontari nell'ambito del "Clean Saturday" che ha visto la partecipazione dell'assessore comunale Antonio Saburro. Una decina di persone si sono ritrovate ieri mattina sul Lido per ripulire un'ampia zona di verde ingombrata da residui di tutti i tipi: arredi dismessi, sanitari gettati alla rinfusa, un grosso specchio. Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise, invita a un maggior rispetto dell'ambiente. "Costoro non riescono a capire che i costi della pulizia sono anche a carico loro, non solo degli utenti virtuosi".