Svolto a San Salvo l’incontro regionale degli amici del presepio

Domenica 27 Settembre si è tenuto a San Salvo la festa del presepista organizzata dalla Sede Locale dell' associazione Italiana amici del presepio. Delegazioni dalle sedi di Atessa, Avezzano,Lanciano,Penne hanno aderito all'iniziativa della sede di San Salvo. Tutti insieme formano la UOR Abruzzo ( unità organizzativa regionale). Sono state esposte opere in miniatura, bozzetti in fase di lavorazione,i visitatori hanno ammirato e apprezzato chiedendo informazioni in merito all'arte presepistica. Arte presepistica presente con la famiglia Angelilli di Pacentro,molto conosciuta in ambito presepistico e promotori e realizzatori in modo artigianale di statue con caratteristico costume abruzzese. Il presidente Alfonso Buccigrosso e i suoi amici hanno fondato la sede circa un anno fa,ma da anni organizzano mostre e corsi nella città. Molto graditi i saluti e i complimenti dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla cultura Maria Travaglini che si è resa disponibile a collaborare con l'Associazione per una passione profonda come è quella per il presepio.Covid permettendo i presepisti di San Salvo sono pronti per organizzare una mostra presso il Museo Civico , vi invitiamo a visitare, Natale si avvicina.