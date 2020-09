Identificati i responsabili dell'aggressione al ragazzo guineano in villa a San Salvo

A seguito dell’aggressione subita da un giovane 22enne della Guinea nel tardo pomeriggio di venerdì 25 settembre 2020, i Carabinieri della Stazione di San Salvo, con la collaborazione della Polizia Municipale, hanno individuato i tre responsabili.

Le attività investigative, conseguenti al grave episodio, si sono concentrate nell’analisi di sistemi di videosorveglianza pubblica e privata presenti in zona e nelle immediate adiacenze della villa comunale ove è avvenuta l’aggressione.

Identificati alcuni giovani presenti sul posto, si è proceduto alla loro escussione in qualità di persone informate sui fatti, per la ricostruzione della dinamica della condotta dei responsabili.

Il sospetto si è concentrato su alcuni ragazzi, già noti per pregressi controlli fatti dagli stessi carabinieri che, scesi da una autovettura Audi, hanno iniziato a danneggiare lo scooter del guineano e subito dopo ad aggredirlo fisicamente.

Le foto dei sospettati, raccolte in un album fotografico, sono state fatte visionare alla parte offesa che ha immediatamente riconosciuto i suoi aggressori.

I Carabinieri di San Salvo hanno raccolto le testimonianze, ascoltato la parte offesa che ha escluso l’origine razziale e al termine di ulteriori accertamenti, hanno deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Vasto per i reati di lesioni personali e danneggiamento:

- G.A. 23enne di San Salvo;

- B.I. 23enne, di origini rumene ma residente a San Salvo;

- S.X., 24enne di origini albanesi ma residente a San Salvo.

Il giovane guineano, trattenuto la sera dell’aggressione presso l’ospedale di Vasto è stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di giorni 10 per aver riportato un trauma craniofacciale, cervicalgia e contusioni multiple.

Convocato presso la Stazione Carabinieri di San Salvo, ignorando le motivazioni ad origine del pestaggio, ha sporto querela per le lesioni subite.