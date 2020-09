Covid. Dirigenti scolastici della provincia di Chieti chiamati a raccolta dalla Asl

Mettere a fuoco procedure, percorsi e possibili problemi legati alla gestione di casi di positività al Coronavirus nelle scuole, siano essi potenziali o accertati. Questo il senso dell'incontro con i Dirigenti scolastici voluto dalla Direzione Asl e dal Dipartimento Prevenzione in programma mercoledì 30 settembre alle ore 15.30 presso l'Auditorium del Rettorato dell'Università "D'Annunzio", in via dei Vestini a Chieti. La riunione è stata prevista in presenza, poiché gli ampi spazi a disposizione consentono il pieno rispetto del distanziamento fisico in rapporto al numero di partecipanti previsto.

Saranno presenti Thomas Schael, Direttore generale della Asl, Donatella Belfatto, referente Covid per le scuole, Arturo Di Girolamo, referente dei flussi informativi Covid, e il Direttore del Dipartimento Prevenzione Giuseppe Torzi.