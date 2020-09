Festa di San Pio da Pietralcina al tempo del Covid-19

Anche quest'anno a San Salvo si e' festeggiato San Pio da Pietralcina.Quella di quest'anno e' stata una festa rimodulata ed adattata alla situazione emergenziale legata al Covid-19,infatti non e' stato possibile fare la processione in onore di San Pio,ma e' stato comunque un bellissimo momento di festa.I festeggiamenti sono iniziati nella serata di lunedi' 21 settembre con la recita del Santo Rosario alle ore 18:00 animato dal gruppo giovanissimi della parrocchia,a seguire alle ore 18:30 c'e' stata la Santa Messa in onore della Beata Vergine Maria Addolorata celebrata sul sagrato della chiesa in piazza San Nicola.

Mentre nella serata di martedi' 22 settembre alle ore 21:00 c'e' stata la Veglia di preghiera e il Rosario meditato.Infine nella serata di mercoledi' 23 settembre alle ore 18:00 c'e' stata la recita del Santo Rosario e a seguire alle ore 18:30 c'e' stata la Santa Messa a conclusione dei festeggiamenti celebrata presso in monumento di San Pio in via Montegrappa."La grande e diffusa devozione a San Pio ci orienti tutti verso Cristo,Maestro e Rentore dell'uomo.La festa sia un momento di gioia,di conversione al Vangelo e di impegno personale e comunitario per rendere la fede non un sentimento privato ma una testimonianza visibile per costruire il regno di Dio nella storia.Preghiamo San Pio per la cessazione della pandemia perche' il dono della pace sia realizzabile nei cuori,nelle famiglie e nel mondo intero".