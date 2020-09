Corso della Regione Abruzzo per medici: ecco il bando

La Regione Abruzzo ha approvato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 567 del 21.09.2020 avente ad oggetto “approvazione del bando di concorso - e dell’avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 - ai fini dell’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2020-2023) ex D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i.”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 145 del 25.09.2020.

La suddetta deliberazione di Giunta Regionale prevede due modalità di partecipazione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020/2023:

Bando di concorso pubblico, per esami , per l’ammissione di n. 25 medici con borsa di studio;

, per l’ammissione di n. 25 medici con borsa di studio; Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per l’ammissione di n. 20 medici senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019.

I l termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e scade il trentesimo giorno da tale data .

La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite la piattaforma web (secondo lo schema allegato). Informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e trasmissione saranno riportate al sopraindicato link, al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale la Regione Abruzzo non si assume alcuna responsabilità. Le istruzioni operative per registrazione e la compilazione della domanda on line sono riportate in calce al Bando-Avviso.

Informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili consultando il seguente indirizzo Internet: https://sanita.regione.abruzzo.it/dipartimento/servizi/dpf004/documentazione.