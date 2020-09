La Nutella con Ti Amo Italia incontra il Gran Sasso

Dal 12 ottobre 2020 sarà in vendita in un’edizione limitata il nuovo vasetto della Nutella con la foto del Gran Sasso d’Italia, a rappresentanza della bellezza della regione Abruzzo. La nuova collezione è dedicata alle bellezze delle regioni italiane, con un progetto tra Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Ferrero, con un progetto dal nome “Ti Amo Italia, per valorizzare e promuovere il territorio italiano e diffondere maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi siano a portata di mano e accessibili a tutti.

Continua a leggere su histonium.net