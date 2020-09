Anche i volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo alla campagna Anti Incendio Boschivo 2020 della Regione

Si è conclusa nei giorni scorsi la campagna Anti Incendio Boschivo 2020 della Regione Abruzzo. Durante l’estate sono stati diversi gli interventi operati dai volontari della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo.

Oltre al servizio di pronta partenza, il personale dell’Arcobaleno debitamente formato e sottoposto a visite mediche, ha partecipato a numerose operazioni di spegnimento degli incendi su tutto il territorio regionale.

Nello specifico i volontari sono intervenuti per domare i roghi divampati nei comuni de L’Aquila (sia ad Arischia che a Monte Pettino), San Salvo, Vasto, Cupello, Lentella, Monteodorisio, Furci e Schiavi d’Abruzzo.

Tra i servizi di prevenzione, spegnimento e presidio degli incendi i volontari dell’Arcobaleno sono stati impiegati complessivamente per oltre 1200 ore.

“E’ stata - affermano i responsabili dell’Arcobaleno - un’estate particolare e condizionata, anche nella campagna A.I.B., dalle normative Covid-19. Dopo un periodo iniziale di calma, i mesi di agosto e settembre sono stati giorni letteralmente di fuoco con i nostri volontari costretti a un duro lavoro per domare i vari roghi. Nei prossimi mesi cercheremo di potenziare le attrezzature dell’associazione utili a fronteggiare gli incendi e le altre calamità e per questo ci appelliamo anche agli imprenditori e a tutti coloro che vogliono sostenerci nell’acquisto di questo materiale”.