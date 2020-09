L'elogio al reparto di geriatria dell'ospedale di Vasto da parte de "L'Abruzzo nascosto"

L'amministratore della pagina Facebook "L'Abruzzo Nascosto", Angelo Tarquinio, ha pubblicato su Facebook in occasione del novantaquattresimo compleanno di sua madre. Lo fa ringraziando calorosamente l'ospedale di Vasto e in particolare il reparto di Geriatria che l'ha tenuta in cura.

Ecco il suo messaggio, pubblicato direttamente sulla sua pagina pubblica:

"Questo è l’Abruzzo che ci piace!

Oggi mia madre compie 94 anni, c’è riuscita grazie ai medici ed a tutto il personale del Reparto Geriatria dell’Ospedale di Vasto. L’hanno curata e trattata come se fosse stata una nonna per ognuno di loro. Le hanno parlato dolcemente, pulita ed accarezzata superando la barriera delle generazioni con abnegazione ed amore. Io ho trovato conforto da questa grande competenza e da questa profonda umanità che ha avvolta chi mi ha dato la vita in un bozzolo amorevole. Un grazie particolare alla dottoressa Luisa Maiorini a cui, salutandola, ho augurato di non cambiare mai.

Grazie! Il vostro lavoro ed atteggiamento da speranza all’umanità.

Mi piacerebbe che i miei amici condividessero questo post.

Angelo Tarquinio

Amministratore de:

L’Abruzzo Nascosto"