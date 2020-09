Quando alle parole non seguono i fatti!

Con un articolo intitolato “Buon ferragosto nella consapevolezza che il Covid 19 non è ancora stato sconfitto” (leggi) la sindaca di San Salvo diceva: «non possiamo assolutamente concederci il lusso di abbassare la guardia... raccomando l’osservanza delle semplici regole per ridurre ogni possibile rischio di contagio: dimostriamo la nostra maturità. È possibile che ci si possa ancora contagiare e ammalarsi se non utilizziamo la mascherina in luoghi chiusi o affollati».

Nel frattempo la situazione si è assai aggravata rispetto a Ferragosto.

Intanto abbiamo letto del riconoscimento attribuito alla Città di San Salvo nel corso del Festival nazionale dell’economia civile svoltosi a Firenze e ne abbiamo gioito.

Peccato che le foto relative hanno documentato che, in quel consesso, la sindaca era l’unica sprovvista di mascherina!