Istruzioni per l’uso...

Premetto che ancora non mi è chiaro il criterio per cui la firma che segue ai comunicati che l’Amministrazione sansalvese pubblica in rete è talvolta ‘Comune di San Salvo’ e talaltra ‘Città di San Salvo’.

L’ho già evidenziato in questo ‘Spazio aperto’ (leggi), ma non mi pare che ci sia stata alcuna reazione o precisazione.

Quello che, invece, continua ad accomunare i comunicati delle predette ‘firme’, è la frequentissima (potrei dire ‘immancabile’) presenza di imprecisioni grafico/linguistiche nel loro testo, imprecisioni che di fatto ne disturbano la lettura.

Mi rendo facilmente conto che può capitare a chiunque di scivolare su qualche refuso, di inciampare in una distrazione... perfino di commettere qualche errore! Quando però questi ‘incidenti’ si ripetono costantemente fin quasi a diventare una ‘regola’, diventa forte il sospetto che si tratti piuttosto di “trascuratezza... nell’esecuzione di un lavoro... sia con riferimento a un singolo atto, sia per indicare un’abitudine”, secondo la definizione che il Vocabolario Treccani fornisce alla voce “sciatteria”.

Lo dico perché, in molti casi, sembra evidente che l’addetto ai lavori non si sia nemmeno preso il disturbo di rileggere quanto ha scritto, prima di darne pubblica diffusione.