Frenata per il nuovo futuro dell’ autoporto, il colosso e-commerce deve aspettare il parere del consiglio regionale

AUTOPORTO S.SALVO, D’ERAMO- MARCOVECCHIO(LEGA) “ DECISIONE RIMESSA AL CONSIGLIO REGIONALE”

In ordine alla prospettata ipotesi di riconversione dell’infrastruttura pubblica, Autoporto di San Salvo, finalizzata all’insediamento di un centro logistico privato del quale non sfugge la possibile valenza strategica in termini economici e occupazionali, al fine di assicurare ogni più ampia condivisione e trasparenza nell’approvazione del progetto, sarà il Consiglio Regionale d’Abruzzo ad esprimersi, all’esito delle opportune valutazioni.

Sarà, altresì, premura della Lega Regione Abruzzo, nonché del sottoscritto Presidente della Commissione Territorio, Trasporti e Infrastrutture, favorire, con particolare sollecitudine, la definizione dell’iter procedimentale e ogni conseguente provvedimento autorizzativo.

Il Coordinatore Regionale della Lega

Luigi D’Eramo

Il Presidente della Commissione Territorio, Trasporti e Infrastrutture

Manuele Marcovecchio