"Risuona Italia" anche a San Salvo. L'anfiteatro “Donatori di sangue” si riempie di musica

Oggi alle ore 17 FLASH MOB di preparazione al Concerto all’Anfiteatro “Donatori di sangue” della Villa Comunale di San Salvo.

Domani alle ore 11 “RISUONAITALIA” EVENTO NAZIONALE sempre all’Anfiteatro dove si svolgerà un concerto simultaneo di orchestre giovanili in 50 città d’Italia per ripartire tutti insieme all’insegna dei giovani, della musica e della solidarietà.

A San Salvo i protagonisti sono le Orchestre di ragazzi della città!!!

In questo contesto si inserisce Officina Educativa, il progetto che da quasi 2 anni sta rendendo protagonisti i ragazzi nella comunità di San Salvo con numerose attività musicali e artistiche finalizzate a contrastare la povertà educativa minorile.

Tutti i ragazzi della zona che suonano uno strumento musicale con età compresa dagli 11 ai 17 anni possono prendere parte al flash mob presentandosi direttamente il 1 ottobre per suonare insieme. Le orchestre giovanili coinvolte sono espressione di progetti di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, oltre che di formazione musicale d’eccellenza. Perché suonare insieme vuol dire imparare a convivere e a condividere regole ed emozioni. Si apre con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue.

L’evento, promosso da Acri e realizzato con la media partnership di TGR Rai, si tiene in occasione della Giornata europea delle fondazioni.

"RISUONAITALIA" non finisce qui.

Il programma completo della giornata e delle dirette streaming dalle diverse città sono sul sito www.risuonaitalia.it.

L’evento è promosso da Musica In Crescendo in collaborazione con il Comune di San Salvo, l’IC1, l’Akon Service, Civico Zero, Dafne Onlus, Piccolo Teatro Orazio Costa, Cespi.

Ad esibirsi l’Orchestra Giovanile Musica in Crescendo – sezione Young, referenti Maria Aurelia Del Casale e Marta Savini (Presidente), diretti dal maestro d’orchestra: M° Angelo Lalla e in collaborazione con l’Orchestra dell’I.C. S. D’Acquisto e tutti i docenti di strumento dell’Istituto.

É possibile scaricare le partiture per l’esecuzione ai seguenti link:

YANKEE DOODLE:

https://drive.google.com/file/d/0B4MrGhlT9zzGUEtxbzJpUmk3Q0ViOXZwNHVoWlUydkpxd3lB/view?usp=sharing



Partecipa anche Tu!