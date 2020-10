Aperte le iscrizioni per studiare all'estero con intercultura

Sono aperte fino al 10 novembre sul sito www.intercultura.it le iscrizioni al nuovo bando di concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’anno scolastico 2021-22. I programmi dell’Associazione senza fini di lucro che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Tra le novità si segnala l’apertura dei programmi in Grecia (anno scolastico) e l'attivazione dell’anno scolastico e del trimestre nel Regno Unito. Anche per quest’anno, Intercultura offre centinaia di borse di studio, attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo e grazie al contributo di molte aziende, enti e fondazioni.

Per gli studenti del nostro territorio è nato il nuovo Centro locale dei volontari di Termoli San Salvo. Ad oggi più di 200 studenti di tutta Italia sono partiti con Intercultura. Per ora non figurano studenti locali, mentre negli negli ultimi due anni sono partiti Pierpaolo (Russia), Letizia (Costarica), Alice (Brasile), Giorgia (Irlanda). Abbiamo ospitato Aim e Kean (Thailandia), Logan (USA), Arianna (Bolivia), Geraldine (Cile) e Denise (Turchia). Un’esperienza che ha segnato in positivo la vita di tutti questi ragazzi che possono oggi affermare di aver potuto sviluppare una marcia in più a scuola nella previsione di entrare nel mondo del

lavoro, come cittadini consapevoli. Così Paolo, un anno in Russia: “Grazie a Intercultura sono cresciuto e diventato indipendente. Penso che questa esperienza sia un’occasione unica che capita solo una volta nella vita, e per questo consiglio qualsiasi studente a partire”.

Per tutti gli studenti della zona di Termoli e San Salvo interessati a vivere un'esperienza di studio e di vita all'estero da oggi c’è proprio un gruppo di volontari locali a disposizione per fornire tutte le informazioni e a seguire studenti e famiglie nel percorso di selezione.

Per informazioni sui programmi all’estero di intercultura basta contattare il Presidente dei volontari del Centro locale Ezio Crisci: 3270843519

Nel frattempo, per leggere le testimonianze degli studenti partiti dall’area, sono attivi gli account social:

Instagram: Intercultura_termolisansalvo e Facebook: Intercultura Termoli-San Salvo