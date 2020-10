Vi aspettiamo sabato 3 ottobre dalle ore 17:30 al Centro Culturale di San Salvo.

Randstand 1969 non sono solo foto ritrovate, ma un'idea di come le cose ci sopravvivano, e di come la fotografia abbia la capacità di raccontare atttaverso il tempo. Ognuno di noi guradando quelle immagini ha creato in sé una storia, sabato ve ne racconteremo alcune.