Il messaggio per la festa dei nonni del sindaco Magnacca

"Oggi è la Festa dei Nonni, una data che suggerisce un momento di riflessione per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.

Nella condizione di mamma ho avuto modo di sperimentare come siano indispensabili per sorreggere la stabilità e la crescita di una famiglia. Sono una fonte conoscenza che si trasmette ai nipoti, un esempio positivo e si saggezza per i nostri figli, sono un costante punto di riferimento.

I nonni sono Inesauribile risorsa di amore puro e di attenzioni.

E che fossero fondamentali per i nostri figli ne abbiamo avuto una prova durante il periodo di distanziamento a causa del Covid-19. Tutti ne abbiamo sofferto per quegli abbracci e coccole mancati.

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, non sarà un caso che questa festa cade nel giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Angeli Custodi?

Con gratitudine e riconoscenza a tutte le nonne e i nonni auguro una lunga vita."

Tiziana Magnacca - Sindaco di San Salvo