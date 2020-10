La festa dei nonni al tempo del Covid

Oggi, 2 ottobre in molte parti del mondo si festeggia la Festa dei Nonni, nonostante l'allarme Covid-12 sono loro il pilastro delle famiglie.

Infatti in questo periodo un nonno su tre è stato il babysitter del proprio nipote, in tutta Italia si contano ben 12 milioni di nonni.

Purtroppo per questioni di sicurezza e salvaguardia degli ambienti, i nonni non assisteranno a recite scolastiche e non ci saranno ne abbracci ne fiori.

E' buon usanza regalare ai nonni il "non ti scordar di me" un fiore legato ad una leggenda germaica.

Si narra che Dio stesse dando il nome alla pianta, quando la piantina disse: << Non ti scordar di me, Dio >> e Dio ascoltò dandogli quel nome

Gli asili di Vasto e le scuole primarie però hanno proveduto attraverso biglietti d'auguri e poesie, altri per avvicinarsi ai nipotina nella giornata di oggi hanno deciso di diventare volantari vigili Auser, ossia il nonno vigile che aiuta i bambini con l'attraversamento pedonale fuori dalla scuola.



Continua a leggere su histonium.net