Oggi sabato 3 ottobre : Giornata ricca di appuntamenti per la Parrocchia San Nicola

Riprende il cammino ACR, nel rispetto delle norme per la tutela della Salute, ma con l'entusiasmo contagioso di sempre :

ore 10.30 ragazzi delle scuole medie

ore 14.30 bambini delle scuole elementari

Al termine della Celebrazione della Santa Messa delle ore 18.30 - in piazza San Nicola - saranno Benedetti gli zaini degli studenti. Lo spazio c'è per ospitare tutti quanti con questo gesto vogliono affidare il nuovo anno scolastico nelle mani del Signore, consapevoli che i doni ricevuti vanno curati perchè diano frutto.

E..a proposito di "prendersi cura.... considerato che il 04 ottobre è la festa di San Francesco che tanto ha amato la "cara terra", la parrocchia di San Nicola ha aderito all'iniziativa promosso da Sansalvo.info e Parrocchie 3.1 con il supporto della Ecologica Valtrigno, di distribuire gratuitamente al termine della Santa Messa le tanichette per la raccolta di olii esausti, per consentire a tutti un piccolo gesto di attenzione all'ambiente che puo' essere messo in atto nella quotidianeità del vivere familiare.

Ed infine sempre in occasione della Celebrazione Eucaristica di questa sera verrà raccolto del materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose. La comunità di San Salvo si è dimostrata in tutta la sua generosità in questo ultimo anno: siate generosi perchè la Scuola sia bella e colorata per tutti.

E quando si parla di generosità i grazie non sono mai esaustivi, ma pur sempre doverosi: al termine della stagione estiva D'Ambrosio seawear ha voluto donare un buono spesa importante per aiutare i poveri della città che attraverso la Caritas trovano sostegno e vicinanza. Grazie.

E grazie a tutti coloro che continuano a non dimenticare che c'è sempre chi vive ancora nella povertà.

L'invito è per tutti: viviamo insieme questo sabato di "ripartenze" ACR ( ore 10.30 Medie e 14.30 Primaria ) e di Studio ( con la Benedizione degli zaini) e di " generosità" verso il prossimo ( donazione materiale scolastico) e verso la terra ( di cui prendersi cura.)