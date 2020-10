Arrestato a Vasto un giovane per detenzione di hashish e marijuana

Nel pomeriggio del 1° ottobre 2020, i militari della Stazione Carabinieri di Vasto, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un giovane a Vasto Marina. L’atteggiamento del giovane destava sospetto tanto che ha insospettito i militari che lo hanno controllato e identificato. Il giovane, proveniente da Angone era in possesso di una consistente somma di denaro.

Deducendo che fosse a Vasto per acquistare sostanze stupefacenti, i Carabinieri appostati, hanno visto arrivare un altro ragazzo a bordo di un mezzo elettrico. Il giovane, resosi conto della presenza dei Carabinieri ha cercato di dileguarsi per le vie di Vasto Marina ma è stato raggiunto dopo poche centinaia di metri. Perquisito, è stato trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e 100 di hashish oltre a 930 euro in contanti.

I militari hanno eseguito, quindi, una perquisizione domiciliare. Qui sono stati sequestrati altri 435 grammi di marijuana suddivisi in 8 involucri di cellophane termosaldati, tre dosi di marijuana preconfezionate, 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. La sostanza in sequestro, già riscontrata positiva ad esame speditivo narcotest, verrà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne la percentuale del principio attivo e la capacità drogante. Avrebbe consentito il confezionamento di circa 1700 spinelli per un valore medio di circa 10000 euro. L’arrestato, al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di questo Comando per poi essere tradotto alla Casa Circondariale di Vasto, ove rimarrà in attesa del giudizio di convalida della misura precautelare, a disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Vasto, Dott.ssa Gabriella De Lucia.