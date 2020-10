"Le stagioni del mare". Appuntamento a tavola con i pesci d'autunno

I pesci d'autunno in tavola con "Le stagioni del mare. Dalla rete al piatto": dal 6 al 18 ottobre torna l'appuntamento con il pescato locale sulla Costa dei Trabocchi che coinvolgerà 18 attività di ristorazione.

La formula vincente è sempre la stessa: menù a prezzi vantaggiosi utilizzando solo pesce fresco, locale e di stagione, in abbinamento a vini di qualità del territorio. Il progetto è promosso dal Flag Costa dei Trabocchi e rientra tra le misure contenute nel piano di azione locale del consorzio finanziato attraverso il fondo comunitario Feamp, con la supervisione della Regione Abruzzo. L'iniziativa è realizzata in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti, con il coinvolgimento degli operatori della pesca e della ristorazione, ed è realizzata in partnership con l'azienda Codice Citra con i vini della linea Ferzo Wines. La manifestazione è stata presentata a Rocca San Giovanni, all'interno dell'attività di pescaturismo 'Orizzonte' del pescatore Vincenzo Verì.