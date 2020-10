Sabato 10 a San Salvo l'inaugurazione della scultura "Humus" con il ministro del lavoro Catalfo

Sabato 10 ottobre alle ore 17.00, in occasione del settantesimo anniversario dell'occupazione del bosco Motticce, verrà inaugurata l'opera scultorea "Humus".

La scultura, a ricordo delle lotte contadine per il pane, la terra e il lavoro, è stata ideata e progettata dallo scultore Claudio Gaspari e realizzata da Gron Steel s.a.s. ed è situata alla rotonda dell'incrocio tra via Trignina e Via Montenero.

Per l'occasione, insieme al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, ci saranno Mario Pupillo (presidente della provincia di Chieti), Marco Marsilio (Presidente della regione Abruzzo), Gianluca Castaldi (Sottosegretario di Stato) e Nunzia Catalfo (Ministro del lavoro).