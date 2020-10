Arrestata dai carabinieri di Vasto una donna ricercata in tutta Europa

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, disposti dal Questore della Provincia di Chieti Annino Gargano, gli uomini del Commissariato di P.S. di Vasto hanno tratto in arresto a Gissi una donna ricercata in Europa e destinataria di Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese per i gravi reati di riciclaggio e truffa.

In particolare la 40enne transalpina, presente in questa zona dagli inizi del 2019 (risultava vivere a Termoli), in Francia è stata la direttrice di fatto di due società di costruzione molto attive, in particolare, nel settore dei lavori pubblici.

