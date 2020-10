Al liceo Mattioli di Vasto il convegno "Covid 19. Non abbassiamo la guardia"

Con il calo delle temperature e l’arrivo dei primi freddi è prevista, come ogni anno, la classica ondata d’influenza. Quest’anno, però, in vista anche dell’attuale quadro epidemiologico dato dal Coronavirus, la situazione si preannuncia più complessa. In questo scenario, un ruolo fondamentale sarà rivestito dai vaccini antinfluenzali.

Di questo importante tema se ne parlerà Venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 16,30, presso l’Auditorium del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto, con il convegno “Covid 19 Non abbassiamo la guardia. L’influenza, l’importanza della vaccinazione”.

