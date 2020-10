Cupello: nasce l'aula per la didattica all'aperto nella scuola dell'infanzia Paritaria Parrocchiale

Nella scuola dell’infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello nasce l’aula didattica all’aperto “Outdoor Education : Semi di Valori”.

La coordinatrice pedagogica Angela Di Fabio dice che il progetto avviato nel 2016 è stato lungimirante per l' attuale bisogno del mondo della scuola in merito all’Outdoor Education, che non si propone di sostituire il sistema educativo tradizionale ma lo affianca, rafforzando il rapporto tra bambini e la natura , consentendo attività sperimentali, per restituire ai bambini la possibilità di fare esperienza in contesti naturali, senza perdere l' attenzione sui campi di esperienza e sulle competenze. L’aula didattica all’aperto consentirà di fare esperienza di apprendimento significativo, diventa uno stare fuori “pensato”, dando più importanza a tutto il progetto educativo.