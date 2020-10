Al Palizzi di Vasto incontri per il progetto Erasmus+ 2021/2027

In vista dei prossimi progetti Erasmus + del periodo 2021-2027, si è tenuto ieri un incontro tra la Dirigente Scolastico dell’Itset Palizzi di Vasto, prof.ssa Nicoletta Del Re e il centro di formazione Polaris di Vasto. E’ stata un’occasione per fare una verifica sui 5 progetti Europei già attivi al Palizzi e per pianificare i prossimi progetti Erasmus +, in attesa di poter riprendere in piena sicurezza le azioni di mobilità europee, sia riferite agli studenti, che ai docenti del Palizzi, con una visione in chiave europea del piano di sviluppo della scuola.