Il Comune di San Salvo è "Primo custode del Tratturo Magno L’Aquila – Foggia”

Consegnato questa mattina al sindaco Tiziana Magnacca il riconoscimento per il Comune di San Salvo quale “Primo custode del Tratturo Magno L’Aquila – Foggia” dal dott. Pierluigi Imperiale, in occasione della XIV edizione del "Cammino del Trattuto Magno" per futuro più sostenibile da riscoprire camminando.

Il sindaco Magnacca si è complimentata con il dott. Imperiale per l’impegno che da anni profonde nel trasmettere alle nuove generazioni il valore culturale della transumanza e della pastorizia anche come opportunità di scambi di conoscenze tra le genti d’Abruzzo, Molise e Puglia.

Il comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco ha proclamato nel 2019 la transumanza patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La transumanza è un'antica pratica della pastorizia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame.