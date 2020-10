Pino Cavuoti è consigliere dell'Ordine dei Giornalisti del Molise

Il giornalista vastese Pino Cavuoti, che per anni ha diretto i quotidiani 'Nuovo Oggi Molise' e 'I Fatti del Nuovo Molise', è stato eletto consigliere dell'Ordine dei Giornalisti del Molise che avrà come presidente Vincenzo Cimino.

"Voglio ringraziare chi ha voluto darmi il suo consenso. Che è impegnativo per chi lo ha dato e per me che l’ho ricevuto. Cercherò con equilibrio di essere un buon consigliere - ha commentato Cavuoti -. Dedico questo risultato a tutti i miei colleghi del 'Nuovo Oggi Molise' e de 'I Fatti del Nuovo Molise' con un pensiero ai miei ex direttori Carlo Sardelli, Antonio Sorbo, Gianni Tomeo, Paolo Di Gianlorenzo al 'Nuovo Oggi Molise' e per qualche mese a 'I Fatti del Nuovo Molise' Lucia Sammartino. Senza tutti loro non avrei imparato a conoscere, amare e capire il Molise al quale sono ancora profondamente legato.

