Inizia oggi la prevendita del biglietti per la partita di domenica tra il San Salvo e il Bucchianico

Il San Salvo Calcio comunica che dalla giornata di oggi presso Bar Cafè Noir, Bar dei Portici e Bar Parimà inizierà la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di domenica al Bucci tra la squadra biancazzurra e il Bucchianico. Il costo dei biglietti è di 5 euro mentre donne e bambini entreranno gratis. Al momento dell’acquisto dovrà essere comunicato il proprio nominativo e contestualmente sarà rilasciato un tagliando di prelazione e il foglio di autocertificazione. Entrambi, insieme alla Carta d’Identità, dovranno essere consegnati domenica all’ingresso dello stadio in modo da ottenere il biglietto vero e proprio per assistere alla gara. Si precisa che domenica, prima della partita, non saranno venduti ulteriori biglietti oltre a quelli acquistati in prevendita.

Gli abbonati devono comunicare la presenza al campo o via facebook o via mail all’indirizzo ussansalvo@libero.it o whats app al 3498164259!