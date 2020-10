Nuovo Dpcm. Mascherine all’aperto, proroga dello stato di emergenza e feste a numero chiuso tra le anticipazioni

E’ prossimo il Dpcm di ottobre con cui il governo impone nuovi divieti per fronteggiare il Covid ed evitare che i contagi possano incrementare sensibilmente. Il bollettino di oggi evidenzia 2.677 nuovi casi su 99.742 tamponi.

Il ministro alla Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera le nuove misure anti Covid. Si va verso il tampone obbligatorio anche per chi arriva da Gb, Olanda e Belgio. E’ prevista una nuova proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, l’obbligo delle mascherine all’aperto, il divieto di assembramenti insieme alla volontà di intensificare i controlli mediante la polizia locale, ma anche i soldati impegnati nell’operazione “Strade Sicure”. Le feste private, cerimonie, matrimoni, ecc, dovranno avere un numero chiuso e comunque con il divieto di ballo, l’uso della mascherina anche al chiuso se non è possibile mantenere il distanziamento di ameno un metro. Questa regola sarà applicata anche nei cinema e nei teatri. Si anticipa la chiusura di bar e ristoranti alle 23, massimo alla mezzanotte, cercando la soluzione migliore insieme ai governatori.

Anche il presidente del Consiglio, in un intervento a Confcooperative, ribadisce l'importanza di tenere alta la guardia: "L'Italia è diventata simbolo di resistenza in tutto il mondo, ma l'attenzione deve rimanere massima". Il ministro Speranza dice che "L'Italia, insieme alla Germania, è quella che nella Ue sta reggendo meglio la seconda ondata, ma non dobbiamo farci alcuna illusione".