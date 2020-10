Il commento del sottosegretario Castaldi sulla visita del ministro Catalfo: "Opportunità di ascolto"

Nella giornata di sabato 10 ottobre il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sarà in visita in Abruzzo, a San Salvo, per partecipare all'inaugurazione della scultura “Humus”, opera che celebra le lotte contadine per il 'pane, la terra, il lavoro'.

L'inaugurazione avviene nel 70° anniversario dell'occupazione delle terre del Bosco Motticce.

"Oltre al riconoscimento istituzionale del valore storico e simbolico dell'evento - sottolinea in una nota il senatore vastese e sottosegretario Gianluca Castaldi -, la visita del ministro Catalfo costituirà un'opportunità di ascolto delle istanze che le delegazioni delle organizzazioni datoriali e di rappresentanza nonché sindacali vorranno presentare al Ministro in due incontri che si svolgeranno presso la Sala Convegni dello stabilimento della Pilkington. Ci sarà, quindi, modo per il ministro di recepire le problematiche lavorative abruzzesi e in particolare del Vastese, anche attraverso una visita allo stabilimento della stessa Pilkington.

