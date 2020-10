Confindustria Chieti - Pescara premia i progetti più innovativi. Candidature aperte fino al 14 ottobre

È stato prorogato alla mezzanotte del 14 ottobre il termine ultimo per il Concorso Campioni di Innovazione PMI. Obiettivo dare maggiore opportunità a tutte le imprese interessate a questa edizione che si sta dimostrando particolarmente gettonata.

Al premio, ricordiamo, possono concorrere tutte le PMI, Start-up e Spin-Off universitari con sede legale e operativa in Italia, che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 ottobre e possono essere effettuate all’indirizzo https://www.innovazioni.camp/partecipa-alla-selezione/.

Due categorie di gara distinte: PMI e Start-up/Spin-off universitari. Ogni categoria avrà tre vincitori, che avranno inoltre accesso di diritto alla finale del Premio Best Practice di Salerno, con cui per il quarto anno il Premio Campioni di Innovazioni è gemellato.

Si aggiunge, ai premi già esistenti, il Premio Speciale Città di Pescara, che sarà assegnato al progetto innovativo per la città o in generale per la Pubblica Amministrazione.

I Premi saranno consegnati il 14 novembre nell'ambito della sesta edizione dell'Evento InnovAzioni in cui saranno premiate anche grandi aziende italiane.

Per tutti i partecipanti al Contest, possibilità di incontrare business angels e incubatori di impresa.

Per informazioni contattare Confindustria Chieti Pescara allo 085432551 o visitare il sito dell’evento all’indirizzo https://www.innovazioni.camp.