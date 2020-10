In Abruzzo il turismo punterà su servizi e qualità. Febbo commenta l'iniziativa che ha coinvolto i primi accompagnatori cicloturistici della regione

Sono undici i primi accompagnatori cicloturistici qualificati d'Abruzzo; hanno ottenuto la qualifica riconosciuta dalla Regione, con validità su tutto il territorio nazionale, al termine del corso di formazione organizzato dal gruppo 'Il Bosso Formazione', società che opera nel settore turistico da oltre vent'anni. I partecipanti hanno sostenuto un esame finale per dimostrare: conoscenza del territorio e della meccanica della bicicletta, elementi di cartografia e orientamento, primo soccorso, tecniche di guida e accoglienza del gruppo, capacità di pianificazione di un percorso cicloturistico e sua promozione in inglese. "E' un risultato importante - sottolinea l'assessore al Turismo Mauro Febbo - che non fa altro che agevolare la strategia di promozione turistica intrapresa dalla Regione. Alla luce della realizzazione della bike to coast Martinsicuro-San Salvo abbiamo predisposto una decisa azione di promozione che punta su cicloturismo e turismo lento".