Divieto di transito e sosta tra il 10 e l'11 ottobre in vista del Giro d'Italia

Al fine di consentire lo svolgimento della gara del Giro d'Italia, dalle ore 10.00 del 10 ottobre e fino alle ore 05.00 dell'11 ottobre, sono vietati il transito e la sosta con rimozione di tutti i veicoli non autorizzati sui tratti di strada interessati: Lungomare C. Colombo, Viale Berlinguer, Piazza A.Doria e il piazzale antistante C. Colombo ex area camper.

Inoltre dalle 17.00 del 10 ottobre e fino alle ore 5.00 dell'11 ottobre alle 18.00 dell'11 ottobre in piazzale Aldo Moro.