Striscioni in via Pertini, subito la rimozione

“Sono stata informata della vicenda mentre ero fuori San Salvo. Ho chiesto all'assessore alla Polizia Locale di intervenire con tempestività ai fini della rimozione degli striscioni inviando sul posto gli agenti”.

Lo dichiara il sindaco Tiziana Magnacca dopo aver appreso della comparsa in via Pertini di alcuni striscioni di natura offensiva nei confronti di alcuni esponenti politici.

“Pur riconoscendo a tutti il diritto di critica, come Amministrazione comunale non riteniamo condividibile la protesta che prenda di mira non la politica ma le persone, pur nel legittimo diritto a manifestare il proprio dissenso”.