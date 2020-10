Foto notizia: a San Salvo striscioni contrari alla lega durante la conferenza sull’ autoporto

Sarebbero, forse, passati inosservati gli striscioni contrari alla lega ed al suoi esponenti regionali (il segretario D' Eramo e la consigliera dell' emiciclo Sabrina Bocchino), se non fosse stata invocata e attuata la rimozione degli stessi da parte dei vigili urbani così come comunicato,successivamente, nella nota stampa del sindaco Magnacca. Il gesto non sembrerebbe provenire da altri schieramenti politici ma da opposizioni interne allo stesso partito territoriale della lega. I dissapori sarebbero acuiti in seguito alle dichiarazioni riguardanti l'insediamento a San Salvo di una multinazionale delle vendite on-line volendo passare anche al consiglio regionale l’iter prima di destinare la struttura dell’auto porto, abbandonata e mai utilizzata.