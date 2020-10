Domani la manifestazione per l'inaugurazione di "Humus", la scultura in ricordo delle lotte sociali

Domani, sabato 10 ottobre, per consentire lo svolgimento della manifestazione dell’associazione “Il Bosco e la Bandiera” per la posa dell’opera scultorea Humus è stata predisposta una serie di divieti e di sosta nei pressi della rotatoria che insiste tra le intersezioni stradali delle via Madonna delle Grazie, via Trignina e via di Montenero.

Il responsabile del servizio della Polizia Locale Vincenzo Marchioli ha firmato un’ordinanza che dispone per il giorno 10 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, il divieto di transito e di sosta con rimozione sui tratti di strada delle vie di seguito elencate:

- Via Trignina, nel tratto di strada compreso dall'intersezione con la Zona Industriale e fino alla rotatoria con Via Madonna delle Grazie, con deviazione del traffico veicolare che proviene dalla marina sulla Via Marisa Bellisario;

- Via Trignina, nel tratto compreso dall'intersezione con Via il Caravaggio e fino alla rotatoria con Via di Montenero;

- Via Madonna delle Grazie, nel tratto compreso dall'intersezione con Via 2° Vico Madonna delle Grazie e fino all'intersezione con la rotatoria di Via Trignina;

- Via di Montenero, nel tratto compreso dalla rotatoria del campo di atletica e fino alla rotatoria con Via Trignina;

- Via Gargheta, nel tratto compreso dall'intersezione con Via F. Rosselli e fino alla rotatoria con Via Trignina.