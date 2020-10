Il Mattioli- D’ Acquisto vince il concorso BiciScuola, organizzato da Rcs e collegato al Giro D’ Italia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Premiazione tappa San Salvo, Progetto Bici Scuola-Giro d’Italia 2020

Le classi 4^C e 5^A della scuola primaria di via Melvin Jones dell’Istituto Omnicomprensivo

“R. Mattioli-S. D’Acquisto” sono risultate vincitrici della tappa San Salvo del concorso BiciScuola!

La nostra scuola, nel periodo di lockdown, ha partecipato con Lupo Wolfie, la Mascotte del Giro d'Italia, al Progetto BiciScuola, un'iniziativa promossa da “RCS Sport-La Gazzetta dello Sport” e dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il MIUR.

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia e avvicinarli all’uso della bicicletta ed alla mobilità sostenibile, al rispetto per l’ambiente, ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale.

Venerdì 9 ottobre alle ore 9.30 le classi 4^C e 5^ A Sono state premiate in modalità on-line in quanto non sarà possibile prevedere, domenica 11 ottobre, la presenza delle classi al Giro a causa delle restrizioni Covid 19.

Alla premiazione, oltre alle classi vincitrici, sono intervenuti i referenti del progetto e della Polizia di Stato. Durante la premiazione, dopo i saluti iniziali, lo staff di BiciScuola e della Polizia ha trattato una breve lezione sulla sicurezza stradale.

Gli alunni, con indosso le loro “magliette rosa”, hanno partecipato in maniera attiva alla premiazione, tramite Lim con webcam, ed hanno preso parte ad un “laboratorio in diretta” sul tema del riuso creativo: hanno creato un ferma-sacchetto, partendo da una bottiglia di plastica.

La dirigente scolastica Prof.ssa Annarosa Costantini e le insegnanti coinvolte, Cinzia Ciavatta e Adele D’Annunzio, si congratulano con gli alunni e con i loro genitori che, nonostante il periodo incerto e complesso, sono riusciti a mantenere vive e proficue le relazioni tra scuola e famiglie, raggiungendo ottimi risultati!

Congratulazioni ragazzi!!!!!