Carabinieri di San Salvo arrestano 34enne. Minacciava e perseguitava l'ex

Nella mattinata odierna i Carabinieri di San Salvo, collaborati da quelli di Cagnano Varano (FG), hanno tratto in arresto, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia, che ha concordato le evidenze investigative raccolte dai militari dell’Arma e dalla Procura della Repubblica di Foggia, un uomo, I.P. di anni 34, residente nel comune garganico e già gravato da pregiudizi penali e di polizia.

Le contestazioni mosse all’arrestato, temporalmente collocabili tra i mesi di novembre 2019 e settembre 2020, vanno dagli atti persecutori, alle lesioni personali dolose e allo sfruttamento della prostituzione.

