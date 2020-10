Non ce l'ha fatta Roberto Nardone, il 44enne di Termoli ricoverato all'Ospedale 'Santo Spirito' di Pescara a seguito delle gravi lesioni riportate nell'incidentre in moto avvenuto tre settimane fa a Vasto.

L'uomo, il 19 settembre scorso, in sella al suo scooter era finito contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Luigi Cardone, al quartiere Sant'Antonio Abate.

