A "ballando con le stelle" sosteniamo Sara Di Vaira e Costantino. La ballerina del noto programma è originaria di Montenero di Bisaccia

Torna l'appuntamento serale su Rai Uno con la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Sara Di Vaira, la ballerina di origini monteneresi in questa edizione è in coppia con Costantino della Gherardesca. Sara e Costantino hanno bisogno dell’aiuto dei telespettatori che per sostenerli dovranno ricorrere ai social mettendo un cuoricino sulla loro foto postata su Instagram o un likes su Facebook.

