Marsilio è il commissario per la lotta all’epidemia Covid in Abruzzo

Domenico Arcuri, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid, ha nominato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale di riordino della rete ospedaliera approvato dal Ministero della Salute. Il presidente Marsilio provvederà quindi ad aggiornare la pianificazione operativa degli interventi tesi ad accelerare l'esecuzione dei lavori, nominando i soggetti attuatori, al fine di attuare le opere e porre in atto tutti i procedimenti che vanno dalla progettazione sino ai collaudi finali.

Il Piano dà alle quattro Asl abruzzesi la possibilità di aumentare i posti letto, sia in terapia intensiva che in quella subintensiva. I posti sono distribuiti in maniera equa su tutto il territorio, in base alla densità della popolazione e ai numeri dei ricoveri durante la pandemia, con una dotazione complessiva di 189 posti che risulteranno utili in eventuali situazioni di accrescimento improvviso della curva epidemica. Prevista anche la riorganizzazione dei Pronto soccorso dei sette ospedali principali. L'obiettivo prioritario è di separare i percorsi e creare aree distinte di permanenza dei pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

