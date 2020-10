Magnacca: "Inaugurazione di "Humus" rappresenta riconciliazione tra le istituzioni e il mondo contadino"

"Gli avvenimenti di Bosco Motticce del marzo del 1950 sono stati la pietra angolare per la Città di San Salvo che attraverso le lotte contadine per la terra ha preso coscienza sociale e politica i cui effetti si sono riverberati in partecipazione democratica fino ai giorni nostri. La cerimonia di scoprimento dell'opera scultorea Humus rappresenta una sorta di riconciliazione tra le istituzioni e il mondo contadino". Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca a margine della cerimonia svoltasi ieri pomeriggio alla presenza del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e del sottosegretario di Stato Gianluca Castaldi per iniziativa dell'associazione "Il Bosco e la Bandiera" presieduta da Gabriele Marchese.