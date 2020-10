Il San Salvo vince e convince! Al Bucci supera 2-0 il Bucchianico

San Salvo che vince e convince davanti al suo pubblico, risultato finale di 2-0 contro il Bucchianico ma che poteva essere molto più rotondo.partita a senso unico e tante occasioni fallite per andare in gol, ci ha pensato prima Marinelli da posizione defilata a trafiggere per la prima volta la porta avversario e molino nel recupero ha messo il sigillo al risultato finale...vittoria meritata e Sansalvo che prosegue a punteggio pieno il suo percorso in campionato .