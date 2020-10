Covid. Al San Pio chiude il reparto di Geriatria, "la situazione è sotto controllo"

“E’ stata disposta la chiusura del reparto di Geriatria dell’ospedale di Vasto in seguito ad un caso positivo. Preso atto della necessità di tutelare tutti coloro che potenzialmente sono entrati in contatto col positivo le attività del reparto sono state sospese”, sono queste le parole del sindaco di Vasto, Francesco Menna.“

“La situazione è sotto controllo - ha spiegato Menna - la Asl sta ricostruendo tutte le interazioni e i passaggi per capire definitivamente i contagiati. Ringrazio il personale dell’ospedale di Vasto per il lavoro e la professionalità prestata. A causa del crescente numero di positivi in città invito tutta la cittadinanza ad avere sempre con sé e ad indossare i dispositivi di protezione, delle vie respiratorie.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Ricordo inoltre che le Forze dell’ordine controllano il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono in arrivo con il nuovo Dpcm misure drastiche come le chiusure anticipate per bar e ristoranti, limitazioni di presenze per feste e cerimonie, limitazioni di presenze negli esercizi commerciali, stop agli assembramenti davanti alle scuole, agli uffici e nei luoghi pubblici, divieti di accesso nelle strutture sanitarie per le visite ai malati, abbassamento drastico del numero di presenze per le attività sportive nei luoghi chiusi, comprese le palestre. Rispettando semplici regole - ha concluso il sindaco Menna - proteggiamo noi e gli altri. “